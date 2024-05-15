Этой ночью в оккупированном российскими захватчиками Крыму звучат громкие взрывы, сообщают о работе противовоздушной обороны.
В 02:09 российский Информационный центр по автомобильным дорогам сообщил в своем Telegram-канале о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту. "Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - написали они.
Перед этим жители Евпатории сообщили громких взрывах в городе, от которых тряслись окна и стены. Также сообщается, что от грохота "проснулись" весь Симферополь, Севастополь и Бахчисарай.
Российские оккупационные власти и Министерство обороны никак не комментировали взрывы.
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