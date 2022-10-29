Пресс-секретарь ОК "Юг" отметила, что в России нарастает истерия.

Пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала взрывы во временно оккупированном Севастополе и заявила, что Черноморский флот Российской Федерации "худеет" и превращается во флотилию.

Об этом она рассказала в эфире Радио НВ.

"Для корабельной группировки это мощная пощечина, поскольку они с каждым разом теряют понимание, что они являются флотом. Потеряв флагман и теряя свои мощности, они превращаются в флотилию и худеют дальше", – отметила Гуменюк.

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По ее словам, россияне оказались жертвами "собственного величия", а внутри РФ нарастает истерия.

"Чем больше эта истерика, чем больше попытка подчеркнуть собственное "величие", тем и (более – ред.) впечатляющий результат. Причем поражает он не только в эмоциональном плане, но и в прямом смысле. Они оказались жертвами собственного "величия". Столь мощно пытались защищаться от "отряда боевых комаров", направленных, очевидно, после заявления в ООН, что разрывом своей же собственной ракеты побили свои же корабли. Будем наблюдать дальше", – отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

Взрывы в оккупированном Севастополе: что известно

Во временно оккупированном Крыму 29 октября 2022 года прогремели взрывы в Севастопольской бухте. По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, там якобы взорвались четыре военных корабля Черноморского флота РФ, среди которых фрегат и десантный корабль.

Впоследствии Минобороны РФ сообщило о том, что в 4:20 утра корабли Черноморского флота были атакованы на своих пунктах базирования в Севастополе. В России утверждают, что за атакой стоит Украина, которая для этого использовала десять БПЛА и автономные морские беспилотники.

В то же время пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк потролила россиян предположением, что это были "боевые комары".

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