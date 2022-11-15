Падение обломков ракет на здания зафиксировали в Печерском и Оболонском районах.

Во вторник, 15 ноября, во время ракетной атаки РФ пострадали два жилых дома в Печерском районе Киева.

Как сообщил прессофицер ГСЧС Киева Александр Макушенко в комментарии Суспильному, в дома попали обломки от сбитых российских ракет.

"В Печерском районе Киева обломки сбитых ракет попали в два жилых дома, также падение обломков зафиксировали в Оболонском районе – попали в заброшенные здания", – заявил Макушенко.

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Представитель ГСЧС подтвердил, что в результате вражеского обстрела столицы погиб один человек. Спасатели и правоохранители продолжают работать на месте трагедии.

Ракетный удар по Украине 15 ноября

Российские оккупанты выпустили по Украине примерно 100 ракет во время массированного обстрела во вторник, 15 ноября 2022 года.

Под обстрел попали все регионы страны, в том числе и Киев. В столице зафиксировано два взрыва и сбиты 4 российские ракеты.

Позже в Нацполиции сообщили, что около 15:30 в результате вражеского обстрела был частично поврежден жилой дом, после чего там возник пожар.

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