Супруги рассказали, что они уже много лет живут в этом доме.

В Киеве супруги Романчук Светлана и Романчук Петр рассказали о "прилете" в их дом на Печерске в результате ракетной атаки России.

Журналистам "Украина Сейчас" они сказали, что в момент прилета ракеты находились на четвертом этаже, сразу над квартирой, куда попала вражеская ракета.

"Легла я на полу, и стал из кухни дым переть. Начало гореть все, воняло так, и стекло начало трескаться... Мы открыли дверь и по лестнице спустились. Похватали одежду и побежали. Там, похоже, между нашей квартирой и этажом стену выбило", - поделились супруги-пенсионеры.

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Они рассказали, что им уже оказали психологическую помощь. По информации жильцов, в доме есть одна погибшая женщина.

Ракетный удар по Киеву 15.11.2022 - что произошло в столице

В Киеве 15 ноября после объявления воздушной тревоги зафиксировали "прилеты". В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, на Печерске в одном из домов, куда попала российская ракета, спасатели обнаружили тело одного погибшего. Спасательно-поисковые работы продолжаются.

Из-за массированной ракетной атаки по распоряжению НЭК Укрэнерго энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине. В частности, и в Киеве.

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