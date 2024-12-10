Оккупанты разместили склад вблизи жилых домов, а теперь вынуждены эвакуировать жителей.

В оккупированном городе Енакиево (Донецкая область) гремят взрывы на складе боеприпасов. Соответствующие видео разошлись по Сети.

"Оккупированный Енакиево попал под обстрел. Предположительно, поражен склад боеприпасов", – сообщает "Астра", публикуя видео с места событий.

На сильно заблюренных кадрах виден густой дым и вспышки огня, которые сопровождаются непрекращающейся трескотней – вторичной детонацией, характерной для пожара на складе боеприпасов.

Z-паблики утверждают, что пожар начался после прилета трех ракет от "Хаймарса". Также пишут, что оккупанты объявили экстренную эвакуацию жителей с прилегающих улиц. Несколько домов уже якобы разрушены.

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Как писал УНИАН, подразделение ВСУ, состоящие из бывших заключенных, удачно контратаковало возле Торецка. Штурм провели недалеко от канала Северский Донец - Донбасс на северо-востоке от Торецка и захватили вражеские позиции.

Также мы рассказывали, что оккупанты сосредотачивают на трех направлениях фронта около 150 тысяч солдат. Речь идет о Покровском, Кураховском и Времовском направлениях.

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