Эти силы собраны для наступления на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях, отметил спикер группировки.

Российская армия сосредотачивает на трех направлениях фронта на востоке Украины около 150 тысяч военных. Об этом спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сказал в эфире марафона "Единые новости".

"Хочу отметить, что в наступательных действиях на наших трех тактических направлениях - это Покровское, Кураховское и Времовское, участвуют силы и средства трех российских группировок войск "Центр", "Юг" и "Восток". Это в целом на трех направлениях около 150 тысяч личного состава", - сказал Волошин.

В частности, на Покровском направлении российские захватчики сосредоточили более 70 тысяч военных, на Кураховском - около 35-36 тысяч, и на Времовском - около 40 тысяч.

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В то же время, спикер подчеркнул, что враг несет большие потери во время наступлений. В ноябре в восточной операционной зоне российские захватчики потеряли более 35 тысяч человек убитыми и ранеными, а за прошедшую неделю вражеские потери составили более 8 тысяч человек.

Волошин рассказал, что на Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага. Для противника на этом направлении важно выровнять линию обороны, ведь это даст возможность оккупантам перегруппироваться и вывести некоторые подразделения на восстановление:

"А потом уже сосредоточить их для дальнейшего наступления на этом участке фронта, как и на Покровском направлении".

Он сказал, что враг продолжает пытаться прорваться к окрестностям Курахово и наносить огневое поражение всеми силами и средствами, и пытается оказывать огневое воздействие на город, чтобы взять его под контроль.

"Враг также не прекращает попыток, чтобы занять господствующие высоты и взять под огневой контроль пути и логистические маршруты, которые как раз ведут в город Курахово, чтобы прорвать, в частности, и оборону города. Российская армия интенсивно обстреливает город Курахово, используя как КАБы, так и артиллерию. Силы обороны сдерживают наступательные действия противника и наносят ему потери в живой силе и технике", - добавил Волошин.

По его словам, город контролируется Силами обороны Украины, а диверсионно-разведывательные группы оккупантов, которые прорываются, оперативно уничтожаются.

Потери России и ВСУ на войне - заявление Зеленского

Как сообщал УНИАН, 8 декабря президент Владимир Зеленский отметил, что потери России в Украине с февраля 2022 года составляют 198 тысяч убитых и более 550 тысяч раненых.

В то же время, Украина потеряла 43 тысячи воинов, погибших на поле боя. Зафиксировано 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом, что в украинской армии примерно 50 процентов раненых возвращаются в строй.

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