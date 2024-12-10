Удачную контратаку провело подразделение из бывших заключенных, которые мобилизовались.

Украинские военные провели удачную контратаку на северо-восточном участке фронта в отношении города Торецк Донецкой области, им удалось освободить несколько позиций.

Об этом рассказал пресс-офицер 28 отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода Евгений Алхимов в эфире "Суспільного". По его словам, удачную контратаку провело подразделение из бывших заключенных, которые мобилизовались в бригаду. Алхимов сообщил, что штурм провели недалеко от канала Северский Донец - Донбасс, что на северо-востоке от Торецка.

"Наши подразделения проводили штурмовые действия, в частности это специальный батальон "Шквал" из бывших заключенных. Очень хорошо себя показали на тактическом уровне, чтобы выровнять позиции, улучшить наше положение. Собственно, штурмовали вражеские позиции и отбили их", - отметил Алхимов.

Видео дня

Он также рассказал, что военные РФ почти не применяют бронетехнику в атаках на украинские позиции на Торецком участке фронта, а штурмуют пехотой, обстреливают дронами и артиллерией.

"Небольшие группы пытаются ночью накопиться и уже по 5-8 человек идти на штурм наших окопов. Стараемся ночью их выявлять и уничтожать. Усиленный натиск сейчас со стороны российских военных - это не столь пехотная работа, а именно использование дронов. То есть они постоянно пытаются нам что-то где-то подбить, усложнить, сделать невозможным с помощью дронов. Потому что весь человеческий ресурс используют в штурмах этими малыми штурмовыми группами. Достаточно мощно стреляет их артиллерия, постоянно. Не затихает никогда", - отметил пресс-офицер.

Ситуация вокруг Торецка

Вокруг Торецка Донецкой области идут интенсивные бои. Ежедневно противник штурмует позиции Сил обороны.

Заместитель начальника штаба 49-го штурмового батальона "Карпатская Сечь" Михаил Стойкевич рассказал, что кроме артиллерии, захватчики активно используют БПЛА и различные новейшие разработки, чтобы преодолеть РЭБы ВСУ. По его словам, продвижение российских войск происходит довольно незначительными группами, но постоянно. Они пытаются сконцентрироваться где-то в домах.

Вас также могут заинтересовать новости: