Взрывы на аэродроме в Адыгее: дроны уничтожили склад ГСМ

Объект расположен на расстоянии 410 км от линии боевого соприкосновения.

В ночь на 10 октября беспилотники атаковали военный аэродром российских оккупантов вблизи Адыгеи. Поражен склад ГСМ (горюче-смазочных материалов).

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко. По его словам, "птички" преодолели более четырех сотен километров, прежде чем достигли цели.

"410 км от линии боевого соприкосновения, под Майкопом на аэродроме уничтожен склад ГСМ", - отметил Коваленко.

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Взрывы на аэродроме в Адыгее - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на четверг, 10 октября, беспилотники атаковали военный аэродром оккупантов в Адыгее (РФ). Военный аэродром "Ханская" расположен в 3 км к востоку от станицы Ханской, в 6 км к северо-западу от города Майкоп.

Согласно открытым данным, там дислоцируется 272-я учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база 2-го разряда Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза Серова.

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