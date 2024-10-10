Очевидцы сообщают о мощных взрывах, произошедших на объекте несколько часов назад.

В ночь на четверг, 10 октября, беспилотники атаковали военный аэродром оккупантов в Адыгее (РФ).

Как сообщает ряд российских СМИ со ссылкой на очевидцев, несколько часов назад в районе станицы Ханская под Майкопом беспилотники атаковали военный аэродром "Ханская". Местные власти информацию никак не комментировали.

Военный аэродром "Ханская" расположен в 3 км к востоку от станицы Ханской, в 6 км к северо-западу от города Майкоп. Согласно открытым данным, там дислоцируется 272-я учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база 2-го разряда Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза Серова.

Видео дня

Очевидцы публикуют кадры с места происшествия. На видео видны мощные вспышки на аэродроме, а также звуки взрывов.

Как пишет Астра со ссылкой на систему мониторинга пожаров NASA, рядом с военным аэродромом "Ханская" в Адыгее после ночной атаки зафиксирован мощный пожар.

Другие атаки ВСУ на объекты оккупантов

Как сообщал УНИАН, украинская армия поразила крупный склад боеприпасов РФ в Брянской области. БК хранили под открытым небом, отмечал глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

Это был ближайший к линии фронта 67-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Как отметил Коваленко, арсенал находится всего в 114 км от границы с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: