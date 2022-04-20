Ежедневно в киберполиции поступает более десятка обращений по этому поводу.

Злоумышленники с помощью фишинга выманивают деньги у граждан под видом под видом выплат вынужденным переселенцам.

Об этом сообщает департамент Киберполиции Национальной полиции Украины.

В сообщении сказано, что ежедневно в киберполиции поступает более десятка обращений по поводу фишинга, то есть мошенничества, целью которого является выманивание персональных данных.

В сообщении сказано, что мошенники делают рассылку SMS-сообщений, где рассказывают о выплате материальной помощи вынужденным переселенцам. В сообщении мошенники также указывают ссылку на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение помощи и по ссылке гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег.

"В таких случаях аферисты используют фишинг. Граждане, указывая конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах, автоматически передают их мошенникам. После чего злоумышленники присваивают деньги украинцев " - сказано в сообщении.

Кіберполиция призывает граждан получать информацию, особенно по поводу финансовых выплат, только из официальных источников; внимательно проверять URL-адрес сайта, один незаметный символ может означать, что вы попали на фишинговый ресурс; не переходить по сомнительным ссылкам и не вводить реквизиты платежных карточек на незнакомых и подозрительных сайтах. Также призывают, если же финансовая информация разглашена, то нужно немедленно обратиться в банк и заблокировать карту.

Напомним, СБУ рассказала о российской хакерской атаке на украинские СМИ.

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