Хакеры разместили на экранах новостных сайтов российский флаг с георгиевской лентой.

Ряд онлайн-ресурсов украинских СМИ сегодня подверглись хакерской атаке со стороны Российской Федерации.

Как сообщила Служба безопасности Украины, сейчас угроза ликвидирована, все ресурсы возобновили свою работу.

"Сегодня ряд онлайн-ресурсов украинских СМИ подверглись хакерской атаке с Российской Федерации. В частности, на них была размещена запрещенная в Украине символика, которую используют оккупанты", - отмечено в сообщении.

Служба безопасности совместно с профильными органами (НКЦК при СНБО, Госспецсвязью, киберполицией) провели тщательную проверку этого факта.

"Заметим, что в результате атаки не пострадали никакие персональные данные или информация, которая содержалась на ресурсах. Уже идентифицированы сети и серверы, которые злоумышленники использовали для атаки. Их действия будут квалифицированы согласно действующему законодательству, в частности, в контексте поддержки страны, которая совершает преступления против человечества и человечности", - проинформировали в СБУ.

Отмечается, что доказательства, собранные во время расследования, будут использованы для привлечения виновных к ответственности.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 марта, в Одессе на ряд региональных интернет-ресурсов была осуществлена кибератака.

Хакеры разместили на экранах некоторых местных новостных сайтов российский флаг с георгиевской лентой.

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