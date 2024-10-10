В момент атаки на авиабазе были расположены российские боевые самолеты и вертолеты.

Российские захватчики используют военный аэродром "Ханская" для дозаправки авиации и нанесения ракетно-бомбовых ударов по Украине.

Как сообщили УНИАН источники в спецслужбе и разведке, авиабаза оказалась под ударом беспилотников СБУ, ГУР и Сил спецопераций. Именно там дислоцируется 272-я учебная авиационная полоцкая авиационная база 2-го разряда краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им.

В момент атаки на аэродроме были расположены 12 Су-34, два Diamond DA42, 37 Л-39, четыре Су-35С и два Ми-8. Россия пылает все масштабнее именно благодаря работе БПЛА украинского производства, добавил собеседник в разведке.

Кроме того, источники в спецслужбе отметили, что во время атаки в аэропорту находилось сразу 57 боевых и тренировочных самолетов и вертолетов. Сколько из них уничтожено или повреждено пока устанавливается. Но уже известно, что на аэродроме масштабные пожары и детонация. Среди прочего, это подтверждается также спутниковым мониторингом.

Собеседник также добавил, что в ночь на 10 октября дроны СБУ, ГУР, ВСУ и ССО поразили склад "шахедов" в районе Эйска. Там произошли сильные взрывы, которые вызвали пожар и детонацию.

Удары по России

Ночью в разных регионах страны-агрессора сообщали о работе противовоздушной обороны и взрывах. Российское министерство обороны отчиталось об уничтожении и перехвате 92 украинских дронов.

В сети писали о поражении военного аэродрома недалеко от города Майкоп. Уже утром Генеральный штаб ВСУ подтвердил эту информацию. Сообщается, что удар пришелся на склад боеприпасов.

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