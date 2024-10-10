Вооруженные силы Украины поразили российскую авиабазу "Ханская", которая находится в шести километрах от города Майкоп (Республика Адыгея).

В Telegram-канале Генерального штаба отмечается, что в операции были задействованы Служба безопасности Украины, Главное управление разведки и Силы специальных операций. Под ударом оказался склад боеприпасов, который хранился на территории военного объекта:

"В районе цели отмечалась работа вражеской противовоздушной обороны, зафиксировано возгорание. Известно, что на аэродроме базировались самолеты Су-34 и Су-27. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется".

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