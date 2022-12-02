ССО установили точное место пребывания комплекса радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

Украинские военные уничтожили российский РЭБ в Запорожской области.

Как сообщили в Командовании Сил специальных операций ВСУ, украинские войска накануне установили точное место нахождения комплекса радиоэлектронной борьбы противника в городе Пологи Запорожской области.

"Кроме создания препятствий Силам обороны Украины этот комплекс оккупанты использовали для подавления мобильной связи в населенном пункте. Таким образом они фактически отрезали горожан от коммуникации с окружающим миром", - подчеркнули в сообщении.

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Отмечается, что координаты вражеского РЭБа воины ССО передали артиллерийским подразделениям, которые и уничтожили комплекс противника.

"Между прочим, именно это подразделение Сил специальных операций ранее отметился уничтожением вражеского комплекса С-300, который обстрелял родильный дом в Вольнянске Запорожской области, вследствие чего погиб младенец", - добавили в командование ССО.

Война в Украине: ситуация на Запорожье

Как писал УНИАН, 23 ноября российские оккупанты обстреляли ракетами родильное отделение Вольнянской больницы в Запорожской области, погиб младенец, а его мать выжила.

Позже полиция Украины показала ужасные последствия атаки российской армии по роддоме в Запорожской области, в результате которого погиб младенец. Здание больницы почти полностью разрушено.

Как сообщил впоследствии мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров, Силы обороны уничтожили комплекс россиян, из которого оккупанты обстреляли роддом.

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