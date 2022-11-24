Силы обороны уничтожили комплекс россиян, из которого оккупанты обстреляли роддом.

Украинские военные уничтожили ракетный комплекс С-300, из которого россияне обстреляли роддом в Вольнянске Запорожской области. Во время атаки 23 ноября оккупанты убили новорожденного мальчика.

Как сообщил в Telegram мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров, украинские бойцы отомстили россиянам за смерть ребенка в день самой атаки по роддому.

"Рашисты получили первую ласточку мести за убийство младенца в Вольнянске Запорожской области. Наши бойцы уничтожили ракетный комплекс С-300, из которого российские террористы попали в местный роддом", – написал Федоров.

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По его словам, очевидцы слышали несколько мощных взрывов. После точного удара украинской артиллерии оккупанты начали обыски среди местного населения.

"23 ноября около 13:40 в селе Зеленый Яр наши бойцы ликвидировали вражеский ракетный комплекс С-300. Очевидцы услышали сначала два мощных взрыва, потом третий еще мощнее – сработала детонация. Оккупанты запаниковали – начали обыски, выводили жителей из домов, проверяли телефоны. Были слышны автоматные очереди", – подчеркнул Федоров.

Удар по роддому в Вольнянске

В ночь на 23 ноября российские оккупанты ударили по роддому в Вольнянске. В результате атаки погиб мальчик, родившийся 2 дня назад, а его мать выжила.

Позже полиция Украины показала ужасные последствия атаки российской армии по роддому в Запорожской области, в результате которого погиб младенец. Здание больницы почти полностью разрушено.

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