В ISW предполагают, что российские войска могут выводить личный состав с позиций, расположенных ближе к линии фронта в Запорожской области.

Передвижение российских оккупантов в Запорожской области указывает на их неспособность оборонять ключевые позиции.

Такой вывод сделали эксперты Института изучения войны (ISW) в новом докладе. "Передвижение российских войск в Запорожской области может свидетельствовать о том, что они не могут защитить критически важные районы на фоне усиления украинских ударов по местам сосредоточения живой силы и их логистике", - отметили аналитики.

В ISW предполагают, что российские войска могут выводить личный состав с позиций, расположенных ближе к линии фронта в Запорожской области, чтобы уменьшить влияние растущего количества украинских ударов по скоплениям российской живой силы и техники.

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По мнению экспертов, уход из Пологов является особенно примечательным, поскольку населенный пункт находится на критически важной дорожной развязке, и российским силам, вероятно, будет труднее защищать Токмак во время украинского контрнаступления без контроля над этой развязкой.

Аналитики ISW пришли к выводу, что уход с критически важной позиции может свидетельствовать о том, что российские войска не могут защитить всю линию фронта в Запорожской области и определяют приоритетные места для сосредоточения сил.

Однако не менее вероятно, что российские силы переориентируют свою группировку в Запорожской области и могут перебрасывать личный состав обратно в эти населенные пункты.

Ситуация в Запорожской области

В последнее время ВСУ нанесли точные удары по местам сосредоточения оккупантов в Запорожской области. В результате удалось ранить более 230 окупантов и уничтожить 15 единиц техники.

Враг постоянно проводит эвакуацию раненых в регионе. Грузовики и автобусы были отправлены в сторону Мелитополя.

Военный эксперт Александр Коваленко считает условия для контрнаступления ВСУ на территории Запорожской области пока не сформировались. Поэтому говорить о скором бегстве оккупантов из Энергодара и, в частности, ЗАЭС пока рано.

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