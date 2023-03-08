Военное руководство РФ заинтересовано в том, чтобы "закрыть рот" Пригожину.

Министерство обороны и Генштаб РФ готовы принести в жертву "вагнеровцев" Евгения Пригожина под Бахмутом Донецкой области даже ценой поражения России и унижения кремлевского диктатора Владимира Путина.

Уверенность в этом высказал публицист и политтехнолог Станислав Белковский, отметив, что спасать наемников и Пригожина под Бахмутом никто не будет: "Это прекрасный шанс от него отделаться. Прекрасный шанс разгромить Пригожина под Бахмутом украинскими руками".

Он уверен, что для Минобороны и Генштаба РФ сейчас гораздо важней избавиться от Пригожина, чем в ту или иную стороны решить судьбу Бахмута:

"Здесь можно нанести удар самому Пригожину, заткнуть ему рот и прекратить его постоянные рассуждения о том, что у него самое боеспособное подразделение в российских войсках, и что только он способен на большие результаты, а руководство Минобороны и Генштаба - "законченные кретины".

Битва за Бахмут - актуальные новости

Как писал УНИАН, командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский приехал в Бахмут и вручил государственные награды защитникам.

Также сообщалось, как в ночь на 6 марта в районе Бахмута Донецкой области украинские нацгвардейцы из бригады "Спартан" сбили из ПЗРК "Перун" российский штурмовик Су-25 на расстоянии до 4 километров.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг так называемый "ограниченный тактический отвод войск" из Бахмута Донецкой области.