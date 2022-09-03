Железнодорожный мост не обрушился, но сильно поврежден.

Вооруженные силы Украины многочисленными ударами вывели из строя автомобильный мост во временно оккупированной россиянами Новой Каховке Херсонской области.

В Twitter опубликовали спутниковый снимок.

"Железнодорожный мост не обрушился, но сильно поврежден", – говорится в подписи к фото. Видео дня

Наступление ВСУ на юге: что известно

Как сообщал УНИАН, ВСУ пошли в контрнаступление на юге: 29 августа украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

Сообщалось, что украинские бойцы точными, "хирургическими" ударами "отрезали" российскую армию от поставок вооружения и личного состава в Херсонскую область из оккупированного Крыма.

На днях ВСУ взорвали вражескую переправу возле Новой Каховки по переданным партизанами координатам.

В субботу, 3 сентября, стало известно об очередных взрывах в оккупированном Херсоне. Сообщалось о 8 "прилетах". Позже выяснилось, что ВСУ уничтожили гостиницу-сауну коллаборанта Володимра Сальдо "Затерянный мир". Там базировались оккупанты.

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