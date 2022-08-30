Украинские бойцы точными ударами вывели из эксплуатации практически все большие мосты в Херсонской области, рассказал глава ОВА.

Вооруженные силы Украины точными, "хирургическими" ударами "отрезали" российскую армию от поставок вооружения и личного состава в Херсонскую область из оккупированного Крыма.

Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Я могу подтвердить точные удары по опорным пунктам и скоплениям вражеской живой силы, вооружения, техники в ряде районов Херсонской области. И то, что "хирургическими" ударами полностью выведены из эксплуатации практически все большие мосты – Антоновский (железнодорожный и автомобильный) и Новокаховский. Остались лишь пешеходные переходы. В результате этих действий российская армия оказалась "отрезана" от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма и левобережной части Херсонской области", – заявил он. Відео дня:

При этом он призвал всех сохранять спокойствие и не мешать военным:

"ВСУ начали наступление по всем направлениям на юге Украины… Мы должны сохранять спокойствие и не мешать нашим военным. Информации много, но сейчас важно сохранять информационную тишину, чтобы не навредить нашей армии".

Наступление ВСУ на юге: что известно

Как сообщал УНИАН, 29 августа ВСУ прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

Стало известно, что оккупанты принялись бежать: 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

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