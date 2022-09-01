Эксперт уверен, что Украина обязательно получит дальнобоные ракеты в ближайшее время.

Крымский мост, который связывает временно оккупированный полуостров с Россией, будет уничтожен или выведен из строя, как только Украина получит необходимое для этого оружие – дальнобойные ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с дальностью поражения целей на расстоянии до 300 километров.

Такой прогноз озвучил военный эксперт Олег Жданов в интервью "Обозревателю".

"Час Ч" для Крымского моста настал давным-давно. Просто у нас до сих пор нет средств, чтобы этот мост достать. Если бы нам передали ракеты типа ATACMS, мы бы уже давно достали этот мост, и вообще не было бы никаких проблем. Во всяком случае, мы бы постарались хотя бы не разрушить, а вывести его из строя. Как Антоновский мост. Мы же его не разрушили, но сейчас тяжелая техника пройти по нему не в состоянии", – отметил он. Відео дня:

Эксперт уверен, что Украина обязательно получит ракеты типа ATACMS в ближайшее время: "Думаю, что дадут. Может быть, в сентябре, ближе к ленд-лизу".

Жданов добавил, что, судя по всему, у США "есть свое видение на ход этой кампании".

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины

Как сообщал УНИАН, представители украинской власти уже неоднократно обращались к международным партнерам, в частности Соединенным Штатам Америки, по поводу необходимости получения Украиной ракет ATACMS, которые предназначены для уничтожения определенных объектов на расстоянии до 300 километров.

Отмечалось, что даже поставка 100 ракет ATACMS в Украину в краткосрочной перспективе могла бы существенно повлиять на расклад сил. Их применение может позволить перерезать основные маршруты снабжения на очень значительном расстоянии от линии фронта.

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