Оккупантов существенно прижимает Запорожское направление.

Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк заявила, что украинские войска уничтожают потенциал врага на фронте.

"Несмотря на то, что россияне в течение длительного времени накапливали силы, и сейчас продолжают маневры этими силами и средствами, Силы обороны продолжают мощно уничтожать потенциал врага. Мы продолжаем контрбатарейную борьбу, и другие методы ведения борьбы, которые пока не стоит раскрывать. Враг должен постоянно чувствовать "сезон сюрпризов", - рассказала она в эфире"Эспрессо".

По словам Гуменюк, дырявость вражеской системы ПВО будет способствовать активному перемещению накопленных ресурсов вражеской армии.

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"Россияне настроили системы ПВО и оборонные мощности, которые тоже несут потери. На материковой части левого берега враг пытается определиться, какой участок местности для него будет более благоприятным для закрепления. Поскольку мы продолжаем уничтожать позиции, на которых оккупанты расположили свои огневые точки. Кроме того, их существенно прижимает Запорожское направление, - подытожила она.

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Оккупанты усилили попытки штурмов и атак сразу на нескольких направлениях. За сутки произошло 68 боевых столкновений с врагом.

Согласно ISW, ВСУ пытались прорвать оборону россиян на левом берегу Херсонщины.

Ранее Гуменюк заявляла, что на юге Украины подразделения ВСУ достигли определенных успехов, но пока еще они не подлежат освещению.

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