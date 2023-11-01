Россияне рассчитывали, что все украинские силы сосредоточатся на востоке, говорит он.

События, разворачивающиеся на временно оккупированном левобережье Херсонской области, очень важные на этом этапе войны, заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко

В эфире информационного телемарафона он отметил, что усиление давления на войска РФ на оккупированном левом берегу уже вызвало у россиян заметную и значительную обеспокоенность. Эксперт считает, что теперь Россия будет пытаться усилить свои оборонительные меры.

"Но, вместе с тем, сравнивая с Мелитопольским направлением, или тем же Бердянским направлением, где ведут наши силы контрнаступательные действия, Левобережье - менее защищено. Там меньше заминированных участков, на Мелитопольском направлении больше в разы. Там есть перспективы для того, чтобы продвинуться нашим силам и закрепиться. Думаю, что не зря пошло вот это движение с российской стороны. То дополнительные силы из Токмака перебросили, то командующего меняют. Хотя об этом не так много анонсировалось и говорилось. Но, очевидно, они остерегаются успешных атак украинских войск", - акцентировал Мусиенко.

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Военный эксперт считает, что стратегическое влияние событий на Левобережье Херсонщины важно по многим аспектам. "Во-первых, я думаю, что это направление рассматривается как возможность парирования российских атак фланговых, которые сейчас продолжаются на Востоке, в районе Авдеевки, частично на Купянском направлении. Но видно, что враг сейчас направляет силы на Авдеевку, им трудно наступать на Востоке одновременно по нескольким направлениям", - отметил Мусиенко.

Во-вторых, сейчас идет борьба за инициативу, которая не прекращается стратегически, то есть замысел какого командования будет более удачным, "кто кого перехитрит".

"Потому что, Россия пытается вывести наши силы на Восток, максимально, это заметно. А мы, в свою очередь, не идем на поводу у российского командования и наше командование рассматривает возможные сценарии. В том числе, как действовать нам с целью как раз перетянуть их внимание, оттянуть от тех направлений, где нам важно. И, все же, чтобы заставлять их маневрировать этими резервами", - пояснил эксперт.

Третий важный аспект, несмотря на то, что сейчас ожидается период изменения погодных условий, по мнению эксперта "не исключается изменение определенной боевой обстановки".

"И это не значит, что с нашей стороны не могут произойти определенные действия, которые могут как раз происходить на Левобережье Херсонщины. И во время этих действий, несмотря на то, что враг также ведет разведку, видит передвижение наших подразделений, к сожалению, современные средства разведки дают эту возможность видеть. Несмотря ни на что, видно, что они не готовились к подобным сценариям событий. То есть, видно, что враг рассчитывал, что все наши силы пойдут на восток и все. Что там будет продолжаться борьба, как минимум до весны. А здесь, наше командование явно подготовило определенные действия, поэтому сохраняется интрига", - подчеркнул Мусиенко.

Что касается вероятного развития военной ситуации зимой, то по мнению эксперта, "большинство украинских подразделений будет действовать в активной обороне", которая на определенных направлениях будет переходить в локальные наступательные действия.

"Она (активная оборона – УНИАН) на то и называется активной, чтобы в случае успешного отражения атак, переходить на определенных направлениях в локальные наступления и добывать успехи. Это возможно. С другой стороны все будет зависеть от того, на каких позициях мы войдем в зиму. Будет ли проведена фланговая операция на Левобережье Херсонщины, на что сохраняются серьезные надежды и надежды, или не будет. Или будет другой замысел. Но, как мне кажется, первое – это активная оборона, второе - это действия малых групп на определенных направлениях, которые будут наступательные, третье - это поражение врага дистанционными средствами, ракетами, дальнобойным вооружением и прочим. То есть, максимальное поражение вражеских тылов на оккупированных территориях", - отметил Мусиенко.

Ситуация на Левобережье: что известно

Как сообщал УНИАН, 28 октября в отчете Американского института изучения войны говорилось, что ВСУ смогли продвинуться на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В Силах обороны тогда ответили, что говорить о физическом и географическом продвижении на левом берегу пока рано, однако контрбатарейная борьба на юге продолжается довольно эффективно.

31 октября в объединенном пресс-центре Сил обороны юга отметили, что на этом направлении есть определенные успехи, но пока их не будут разглашать.

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