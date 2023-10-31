Она добавила, что положительный результат на юге надо хорошо закрепить, чтобы он не был лишь кратковременной победой.

На юге Украины подразделения ВСУ достигли определенных успехов, но пока еще они не подлежат освещению.

Об этом в эфире "Радио Свобода" подчеркнула руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, на этом направлении сосредоточены достаточно мощные силы противника, который постоянно маневрирует.

Гуменюк пояснила, что оккупанты на левобережье пытаются обустроить свою оборону наилучшим образом потому, что после подрыва Каховской ГЭС (теракт, который совершили россияне в начале июня) они сами себе навредили. В частности тем, что разрушили свой первый рубеж обороны, который раньше долго обустраивали. Как уточнила пресс-секретарь, поэтому минно-взрывные заграждения захватчиков стали именно для них врагами.

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"Они сами себе навредили. И здесь понимание должно быть, что наша контрбатарейная борьба заставила их также оттянуть свои позиции достаточно далеко на левом берегу, но еще недостаточно для того, чтобы прекратить обстрелы правобережья", - сказала она.

По ее мнению, использование врагом тактической авиации для ударов по правому берегу, которое в последнее время серьезно повысилось, является именно показателем того, что российская артиллерия уже сюда не достает. По словам Гуменюк, таким образом, враг пытается создать для себя искусственные победы, разрушая мирную гражданскую инфраструктуру, экономику региона и пытается фактически "ковровым способом" разрушать населенные пункты на правобережье. При этом захватчики объясняют это остановкой Сил обороны Украины.

"На самом деле Силы обороны это не останавливает. Мы продолжаем добиваться неплохих результатов в своей борьбе и контрбатарейной и в других методах работы. Но освещению это пока не подлежит именно для того, чтобы результат был очень мощным и зафиксированным, закрепленным", - заявила пресс-секретарь.

Она добавила, что положительный результат на юге надо хорошо закрепить, чтобы он не был лишь кратковременной победой.

Как сообщал УНИАН, накануне на юге Украины в течение суток противник нанес 10 авиационных ударов с применением 45 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов. Таким образом враг разрушил и повредил около сорока домов.

Уже сегодня, 31 октября, российская армия нанесла несколько ударов по Херсону. Произошло возгорание автомобилей, в одном из них сгорел человек. Еще один мужчина получил ранения.

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