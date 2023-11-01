В то же время ВСУ продолжают наступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, нанося оккупантам значительные потери.

В течение минувших суток российские захватчики усилили попытки штурмов и атак сразу на нескольких направлениях. Однако, все они оказались безуспешными. В частности, за сутки произошло 68 боевых столкновений с врагом, сообщает Генштаб ВСУ.

Так, на Купянском направлении россияне безуспешно пытались штурмовать позиции ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надежда Луганской области. Там украинские защитники и защитницы отбили более 10 атак противника.

Кроме того, безуспешные попытки восстановить утраченные позиции оккупанты совершили и на Бахмутском направлении - возле Клещиевки и Андреевки, где защитники Украины отбили 5 атак оккупантов. Также враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области.

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В то же время, ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. На этом направлении украинская армия наносит врагу мощные потери в живой силе и технике, украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах.

По данным Генштаба, российские захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку. Несмотря на то, что для поддержки своих войск оккупанты применяют авиацию, украинские войска стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Так, безуспешными были наступательные действия захватчиков в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области, где Силы обороны Украины отразили около 20 атак.

На Шахтерском же направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия возле Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области, а на Марьинском - в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отбили более 20 атак оккупантов.

Кроме того, на Запорожском направлении оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области, однако успеха не имели.

В то же время, украинские защитники продолжают наступление на Мелитопольском направлении. Там ВСУ наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, а также истощают врага вдоль всей линии фронта. На Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу и наносят огневое поражение по тылам противника.

Война в Украине - новости с фронта

Как сообщал УНИАН, с 10 октября российские захватчики активизировали активные штурмовые действия вблизи Авдеевки, намереваясь окружить город. На этом направлении ВСУ нанесли россиянам огромные потери, из-за чего сейчас враг осуществляет определенные перегруппировки, подтягивает технику и личный состав.

По данным начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, сейчас оккупанты готовятся к третьей волне наступления. По его мнению, она будет мощнее предыдущих, потому что россияне делают выводы из ошибок.

Кроме того, по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские военные продолжают наземную активность на левом берегу Херсонской области. Со ссылкой на российских пропагандистов, ISW утверждает, что ВСУ удерживают позиции в Крынках, вблизи Антоновского шоссе и железнодорожных мостов. Там якобы продолжаются бои.

Кроме того, сообщается, что украинская армия якобы пытались прорвать оборону россиян неподалеку Пищановки и поймы.

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