Украинские военные сохраняют позиции и продолжают наземную активность на левом берегу Херсонской области по состоянию на 31 октября.
Об этом сообщают аналитики Института изучения войны в своем отчете со ссылкой на российских блогеров. Те утверждали, что ВСУ удерживают позиции в Крынках, вблизи Антоновского шоссе и железнодорожных мостов.
По словам российских блогеров, в районе Крынков и Антоновского железнодорожного моста продолжаются бои. Кроме того, украинские войска пытались прорвать оборону врага в районе Пищановки и поймы.
31 октября оккупанты продолжили авиаудары планирующими бомбами по целям на правом берегу Херсонской области. По данным Южного оперативного командования Украины, российские войска за прошедшие сутки выпустили 45 планирующих бомб по целям в Херсонском и Бериславском районах.
Война в Украине - ситуация на левом берегу Херсонской области
25 октября аналитики ISW заявили, что украинские диверсанты высадились возле Подстепного (20 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра) и захватили участок дороги, соединяющей села Пойма, Казачьи Лагеря и Крынки.
Прорыв украинских воинов на левый берег Херсонской области вызвал панику среди оккупантов. Они изо всех сил пытаются помешать усилиям Украины по поставкам и укреплению недавно захваченных позиций.
Позже стало известно, что защитники продвинулись дальше на юг под Антоновским автодорожным мостом к северу от Алешек. Это 7 км к югу от Херсона и 4 км от реки Днепр.
События, разворачивающиеся на временно оккупированном Левобережье Херсонской области, очень важные на этом этапе войны, заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Сравнивая с Мелитопольским направлением, или тем же Бердянским направлением, где ведут наши силы контрнаступательные действия, Левобережье - менее защищено. Там меньше заминированных участков и есть перспективы для того, чтобы продвинуться нашим силам и закрепиться.