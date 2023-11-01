Сейчас украинские военные якобы удерживают позиции в Крынках, вблизи Антоновского шоссе и железнодорожных мостов.

Украинские военные сохраняют позиции и продолжают наземную активность на левом берегу Херсонской области по состоянию на 31 октября.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны в своем отчете со ссылкой на российских блогеров. Те утверждали, что ВСУ удерживают позиции в Крынках, вблизи Антоновского шоссе и железнодорожных мостов.

По словам российских блогеров, в районе Крынков и Антоновского железнодорожного моста продолжаются бои. Кроме того, украинские войска пытались прорвать оборону врага в районе Пищановки и поймы.

Видео дня

31 октября оккупанты продолжили авиаудары планирующими бомбами по целям на правом берегу Херсонской области. По данным Южного оперативного командования Украины, российские войска за прошедшие сутки выпустили 45 планирующих бомб по целям в Херсонском и Бериславском районах.

Война в Украине - ситуация на левом берегу Херсонской области

25 октября аналитики ISW заявили, что украинские диверсанты высадились возле Подстепного (20 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра) и захватили участок дороги, соединяющей села Пойма, Казачьи Лагеря и Крынки.

Прорыв украинских воинов на левый берег Херсонской области вызвал панику среди оккупантов. Они изо всех сил пытаются помешать усилиям Украины по поставкам и укреплению недавно захваченных позиций.

Позже стало известно, что защитники продвинулись дальше на юг под Антоновским автодорожным мостом к северу от Алешек. Это 7 км к югу от Херсона и 4 км от реки Днепр.

События, разворачивающиеся на временно оккупированном Левобережье Херсонской области, очень важные на этом этапе войны, заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Сравнивая с Мелитопольским направлением, или тем же Бердянским направлением, где ведут наши силы контрнаступательные действия, Левобережье - менее защищено. Там меньше заминированных участков и есть перспективы для того, чтобы продвинуться нашим силам и закрепиться.

Вас также могут заинтересовать новости: