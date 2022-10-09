В зону огневого поражения также попали комплексы радиоэлектронной борьбы и позиции самоходной артиллерии.

Сегодня украинские военные ударили по 3 пунктам управления и почти 10 районам сосредоточения живой силы и техники врага.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00.

"Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 9 ударов. Подтверждено поражение 7 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплексов противника", - говорится в сообщении.

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Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских беспилотника, один самолет и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

"Ракетные войска и артиллерия поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. В зону огневого поражения также попали комплексы радиоэлектронной борьбы и позиции самоходной артиллерии", - проинформировали в Генштабе.

Контрнаступление ВСУ

Сейчас продолжается контрнаступление Сил обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, 29 августа ВСУ пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а русские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще продолжаются боевые действия.

Впоследствии стало известно, что ВСУ приближаются к Кременной в Луганской области. На пути к этому важному пункту украинская армия освободила село Торское.

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