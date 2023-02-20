Сейчас Россия все еще контролирует почти 20% Украины.

В Белом доме уверены, что Россия скоро перейдет к наступлению. В связи с этим Штаты настаивают на том, чтобы Украина закрепила свои успехи на поле боя и начала собственное контрнаступление.

"Белый дом через многих официальных лиц посоветовал команде Зеленского готовиться к наступлению сейчас, поскольку оружие и помощь из Вашингтона и Европы поступают свободно. Все это из-за опасений, что поддержка со стороны европейских соседей Украины может подвергнуться ограничениям", - сообщает Politico.

Как известно, РФ все еще контролирует почти 20% Украины, а конфликт замедлился до жестокой войны на истощение. По словам американских чиновников, президент России Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков отклонения от желания захватить Украину.

Видео дня

"Согласно оценке американской разведки, Путин считает, что, несмотря на неудачи, с которыми столкнулась его армия, Россия все еще имеет два решающих преимущества: живую силу и время. Европейская разведка также оценивает, что Путин чувствует уверенность, будто он может дождаться неизбежного прекращения сопротивления со стороны Запада", - говорится в сообщении.

Контрнаступление ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украине для подготовки большого контрнаступления понадобится еще несколько месяцев.

Издание NYT называет наиболее вероятным направлением нового контрнаступления украинских военных Мелитополь в Запорожской области.

В то же время военный обозреватель и бывший советник офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется раньше, чем этого ожидают.

Вас также могут заинтересовать новости: