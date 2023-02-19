Потери свидетельствуют о том, что пехоту прикрывают не боевые бронированные машины.

У 30 артиллерийской бригады 36 общевойсковой армии РФ произошла неприятность - подразделения потеряли боеспособность из-за огромных потерь на фронте.

Как сообщает украинский военный эксперт Александр Коваленко, российская артиллерия в феврале понесла огромные потери, особенно в сравнении с потерями других типов вооружений, техники и личного состава.

"В связи с потерями можно спрогнозировать, что к концу февраля этот показатель выйдет на уровень мая 2022 года. Резкий скачок. Что интересно, в пропорциональном сравнении с потерями танков и ББМ с артиллерией, именно артиллерия демонстрирует диспропорциональный рост, а танки и ББМ наоборот – уменьшение. Объяснением этого феномена может быть то, что танки и ББМ сейчас применяются в штурмах не так интенсивно", - отметил эксперт.

По словам Коваленко, можно говорить о том, что на момент российского "большого" наступления, ресурс их подразделений по комплектации техникой была хуже, чем, например, в сентябре 2022. В наступлении применяется преимущественно пехотная компонента при поддержке артиллерии, поэтому и такие потери.

"Кстати, интересна и статистика потерь РСЗО. За весь период войны, стала наблюдаться волнообразность роста и снижения потерь РСЗО. Данное явление может быть объяснено снятием данной артиллерии с консервации, ремонтом перед отправкой в зону боевых действий, в результате возникают такие провалы", - добавил эксперт.

Потери России: актуальные данные

С 24 февраля 2022 года по 19 февраля 2023 года уничтожено около 142 860 российских оккупантов, из них 590 - за последние сутки.

Кроме этого, потери оккупантов включают: танков ‒ 3310 (+7); боевых бронированных машин ‒ 6545 (+12); артиллерийских систем – 2327 (+1) и других

Британская разведка оценивает общие потери российских войск в Украине в 200 тысяч человек, из которых до 60 тысяч - ликвидированы, а потери ЧВК "Вагнера" – в 50% от общего числа наемников.

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