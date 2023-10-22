Наступление ВСУ на этом участке фронта перепугало россиян. Они пытаются отбить утраченные позиции благодаря артиллерии и авиации.

Российские оккупанты в панике из-за прорыва украинских воинов на левый берег Херсонской области. Захватчики изо всех сил пытаются помешать усилиям Украины по поставкам и укреплению недавно захваченных позиций. Пропагандисты кричали о том, что ВСУ угрожают им в этом районе, но резко изменили риторику.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), оккупанты убеждают, что прорыв ВСУ на левый берег не такой глобальный, поэтому причин для паники нет. Впрочем, среди захватчиков всполошенность лишь усиливается.

Зато украинские военные, участвующие в наземных операциях на Левобережье Хеосонщины, заявили о ведении боев за полный контроль над селом Крынки (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от реки Днепр).

Видео дня

Российские провоенные блогеры утверждали, что ВСУ сохраняют позиции в крынках, но не соглашались относительно масштабов этих позиций. Один из них утверждал, мол, украинские войска продвинулись почти на два километра южнее населенного пункта. Другой говорил, что украинские силы контролируют все Крынки, а третий попытался опровергнуть это утверждение, убеждая, что россияне "вытеснили" украинскую диверсионно-разведывательную группу с позиций на южной окраине села.

В ISW отмечают, что пропагандисты пытаются преуменьшить поражения армии РФ и рассказывают, что те все еще обстреливают украинские позиции возле Антоновского моста к северу от Олешок (7 км к югу от Херсона и 4 км от реки Днепр) и железнодорожного Антоновского моста к северу от Поймы (10 км к юго-востоку от Херсона и 4 км от Днепра).

Один блогер сказал, что боевые действия велись вблизи Крынок и Песчановки (12 км юго-восточнее Херсона и 3 км от Днепра). Впрочем, другие источники утверждали, что оккупанты преимущественно используют авиацию и артиллерию, чтобы попытаться выбить ВСУ с позиций на левом берегу.

В то же время некоторые пропагандисты утверждали, что ВСУ перебрасывают новые силы и легкую технику через Днепр для того, чтобы поддерживать захваченные у оккупантов позиции. Кроме того, воины эвакуируют раненых.

В ISW отмечают, что украинские Силы обороны сохраняют присутствие на левом берегу Херсонщины после того, как в ночь с 17 на 18 октября начали более масштабные, чем обычно, наземные операции.

"А это свидетельствует о том, что украинские силы смогли должным образом обеспечить и усилить группы, которые проводили эти операции, несмотря на активизацию российской авиации вдоль реки Днепр", – подчеркнули аналитики.

Операции на левом берегу Херсонщины

Украинские военные продолжают вести масштабные наземные операции на левом берегу Херсонской области. Отдельно, ВСУ ведут бои в селе Крынки.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 19 октября, видно, что Силы обороны продвинулись на северо-восток Крынок (27 км к востоку от города Херсон и 2 км от реки Днепр). Российские источники утверждают, что украинские военные закрепляются в районе крынок и продолжают сохранять свое присутствие в районе Антоновского и железнодорожного мостов через Днепр.

Вас также могут заинтересовать новости: