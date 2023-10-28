Несмотря на старания россиян, украинские военные сохраняют позиции в Крынках.

Бойцы Вооруженных сил Украины смогли продвинуться на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Как сообщили аналитики американского Института изучения войны в своем отчете, украинские защитники продвинулись дальше на юг под Антоновским автодорожным мостом к северу от Алешек. Это 7 км к югу от Херсона и 4 км от реки Днепр.

Аналитики со ссылкой на российские источники утверждают, что ВСУ сохраняют позиции в Крынках, несмотря на усилия России вытеснить их из населенного пункта. Один из российских военкоров заявил, на левом берегу Днепра якобы действует семь украинских "штурмовых групп". Украинские защитники также продолжают операции вдоль дороги возле Подстепного и Казачьих Лагерей.

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Война в Украине - ситуация на Херсонщине

25 октября в ISW сообщили, что украинские диверсанты высадились возле Подстепного (20 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра) и захватили участок дороги, соединяющей села Пойма, Казачьи Лагеря и крынки.

Русские оккупанты в панике из-за прорыва украинских воинов на левый берег Херсонской области. Захватчики изо всех сил пытаются помешать усилиям Украины по поставкам и укреплению недавно захваченных позиций. Пропагандисты кричали о том, что ВСУ угрожают им в этом районе, но резко изменили риторику.

По данным британской разведки, Россия сохраняет значительные артиллерийские возможности на Херсонской области.

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