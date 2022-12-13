По словам главы Луганской ОВА, российские оккупанты закрыли некоторые населенные пункты области на въезд/выезд.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что у украинских защитников есть успехи в направлении Сватово-Кременная, и они продвигаются вперед.

Как он отметил на своей странице в Facebook, ситуация на Луганщине стабильно тяжелая, но контролируемая.

"Атаки в Белогоровке отражаются нашими защитниками. В направлении Сватово-Кременная – продвигаемся, есть успехи", – отметил Гайдай.

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По словам главы Луганской ОВА, российские оккупанты закрыли некоторые населенные пункты области на въезд/выезд. Кроме того, захватчики глушат связь и интернет.

Гайдай также подчеркнул, что россияне напуганы "хлопками" и массово заселяются в гражданские дома в селах у линии фронта. При этом, кое-где мирных людей полностью выгнали из населенных пунктов.

Ситуация на Луганщине: что известно

Жителей оккупированных территорий Луганской области принудительно выписывают из больниц. Также людям отказывают в госпитализации. Кроме того, в медучреждениях заканчивается запас лекарств, а оккупационные власти игнорируют этот вопрос.

Ранее сообщалось, что глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай надеется, что подразделения Сил обороны в конце зимы смогут выйти на линию разграничения 2014 года, а в 2023 году – деоккупировать всю территорию Луганской области.

По информации Гайдая, сейчас по всей линии фронта в Луганской области очень плохая связь, поскольку российские захватчики боятся местных партизан. Он отметил, что оккупанты стянули на Кременское и Сватовское направления тысячи мобилизованных резервистов.

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