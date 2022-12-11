У оккупантов есть план осуществить контрнаступление в направлении Купянска, поэтому они накапливают в районе Сватово огромное количество личного состава.

Вблизи Кременной и Сватово Вооруженные Силы Украины имеют определенный успех, они понемногу продвигаются.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай Теlegram.

"Вблизи Кременной и Сватово есть определенный успех, они (ВСУ - УНИАН) понемногу продвигаются, но все равно каждый метр освобождения Луганской области дается очень трудно, потому что уже нет эффекта неожиданности и оккупанты подготовились, построили оборонительные сооружения, все заминировали", - отметил он.

Видео дня

При этом отметил, что оккупанты "натянули туда техники". По его словам, у россиян есть план осуществить контрнаступление в направлении Купянска, поэтому они накапливают в районе Сватово огромное количество личного состава.

Гайдай также рассказал, что от Белогоровки осталось только название, потому что населенный пункт полностью разрушен россиянами. Он отметил, что ВСУ там держат оборону, оккупанты почти круглосуточно проводят наступательные действия, чтобы захватить территорию.

Также он сообщил, что украинские военные уже возле Кременной.

"На Бахмутском направлении россияне влобовую штурмуют наши позиции, несмотря на потери, а между Сватовим, Кременной и Старобельским преимущественно сельская местность - оккупантам в случае отступления между этими городами негде будет окапываться", - отметил он.

Гайдай отметил, что для качественного восстановления Луганщины после освобождения нужно будет лет 10.

Ситуация в Луганской области

Как сообщал УНИАН, ранее Гайдай выразил надежду, что ВСУ на Луганщине в конце зимы смогут выйти на линию разграничения 2014 года, а в 2023 году - деоккупировать всю территорию Луганской области.

Сейчас по всей линии фронта в Луганской области очень плохая связь, так российские захватчики боятся местных партизан. По словам Гайдая, россияне пытаются сделать группировку для контрнаступления на Купянск.

Вас также могут заинтересовать новости: