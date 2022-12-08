В Старобельск везут грузовиками строительные материалы для оборонительных сооружений.

Сейчас по всей линии фронта в Луганской области очень плохая связь, поскольку российские захватчики боятся местных партизан.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона. По его словам, оккупанты стянули на Кременской и Сватовский направления тысячи мобилизованных резервистов.

Также там расположились "вагнеровцы", "кадыровцы", десант из Херсона и большое количество техники. По словам Гайдая, россияне пытаются сделать группировку для контрнаступления на Купянск.

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Кроме того, в Старобельск везут грузовиками очень большое количество строительных материалов для оборонительных сооружений. Российские войска рассчитывают, что мобилизованные ослабят ВСУ, после чего украинская армия выйдет на наиболее подготовленные подразделения РФ.

Гадай добавил, что у российских захватчиков значительные проблемы с экипировкой.

"Впереди идут свежемобилизованные и зэки, которых не жалко, их не считают. Их цель - пойти в наступление, чтобы выявить огневые позиции наших военных, а затем их штурмуют более профессиональные подразделения", - добавил он.

Что происходит на Луганщине

Ранее Гайдай сообщал, что российские оккупационные войска успели достаточно мощно подготовиться, поэтому контрнаступление ВСУ в Луганской области не такое стремительное.

По данным британской разведки, сейчас в районе Сватово развернуты части "элитной" 1-й гвардейской танковой армии России.

В ОВА сообщили, что Луганская областная больница полностью заполнена ранеными захватчиками. По данным Центра национального сопротивления, из больниц принудительно выписывают больных гражданских.

Напомним, ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов намекнул, что весной украинские войска будут в Севастополе, Донецке и Луганске.

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