Грузовик с боекомплектом хорошо взрывался, был "настоящий салют", говорят разведчики.

Украинские защитники уничтожили колонну российской техники на временно оккупированной части Запорожской области. Видео оказалось в распоряжении "Украинской правды", запись изданию предоставил источник в разведке.

Трагические для российских захватчиков события разворачиваются в поселке заветное Каменско-Днепровского района. Под "разнос" попала колонна военной техники российской 83-й бригады "ВДВшников".

То есть теперь оккупанты не могут чувствовать себя безопасно даже на оккупированных территориях, прицельный огонь ВСУ достает их и там.

Украинские военные "минуснули" три российских артсистемы, два топливозаправщика и 8 единиц другой техники. Особенно хорошо детонировал грузовик с боекомплектом, он, по словам разведчиков, "устроил настоящий салют".

Контрнаступление ВСУ

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию, что украинские Силы обороны пошли в контрнаступление, однако в подробности он вдаваться не стал. "Контрнаступательные и оборонительные действия происходят в Украине, на какой стадии, я не буду говорить подробно", - заявил глава украинского государства.

Британская разведка 10 июня сообщала о том, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на нескольких направлениях.

11 июня американский Институт изучения войны отметил, что украинская армия достигла тактических успехов в Запорожской области, где осуществляется начальный этап украинского контрнаступления.

Также появлялись сообщения о том, что украинские силы в ходе контрнаступления начали терять предоставленную Западом технику - танки и БМП.

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