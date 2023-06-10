Президент не уточнил, на какой стадии и на каких направлениях сейчас идет контрнаступление.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные и оборонительные действия происходят, а украинские военные настроены положительно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на брифинге. Президент призвал украинцев не доверять Telegram-каналам и "особенно Путину".

В частности, отвечая на вопрос журналистов о том, что в соцсетях и СМИ появилось много информации о начале контрнаступления, а также, что об этом заявил президент РФ Владимир Путин, Зеленский отметил:

"Важно, что Россия чувствует постоянно, что им недолго осталось... контрнаступательные и оборонительные действия происходят в Украине, на какой стадии я не буду говорить подробно. Считаю, что мы обязательно все это будем чувствовать. Доверять надо нашим военным и я им доверяю. Я ежедневно на связи с нашими командующими разных направлений... все сейчас настроены позитивно. Так Путину и передайте".

Как сообщал УНИАН, последние несколько дней в соцсетях ходят слухи о начале украинского контрнаступления. Отдельно, видео постят и украинские военные, а также иностранные СМИ.

Контрнаступление ВСУ - главное

Украинское контрнаступление набирает обороты, но россияне демонстрируют жесткое сопротивление, сообщали западные медиа.

Генштаб, в свою очередь, отмечал, что на фронте ведутся тяжелые бои за каждый квадратный метр. Наиболее горячо было на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Британская разведка информировала о том, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на нескольких направлениях.