Сейчас украинская армия наступает сразу на четырех участках – в разных частях линии фронта.

Украинская армия добилась тактических успехов в Запорожской области, где осуществляется начальный этап украинского контрнаступления. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Согласно данным наблюдателей, 10 июня украинские силы вели контрнаступательные операции как минимум на четырех участках фронта. В частности, ВСУ проявляли активность в Луганской области в районе Белогоровки; под Бахмутом украинские войска продвинулись на 1400 м (согласно заявлению спикера ВСУ Череватого); на границе Донецкой и Запорожской областей (район Большой Новоселки); в районе Орехова на Запорожье.

"Геолоцированные кадры, опубликованные 10 июня, дополнительно указывают на то, что украинские силы в западной части Запорожской области добились локальных успехов во время контратак к юго-западу и юго-востоку от Орехова", – сообщает ISW.

Наблюдатели отмечают, что на фоне подтвержденных украинских успехов российские "военкоры" продолжают утверждать, что российские силы в этом районе успешно защищаются от попыток украинского наступления.

Ситуация на фронте – последние новости

Как пояснил военный эксперт Сергей Кузан, в настоящее время украинские военные проводят зондирование российской обороны перед началом контрнаступления. Контрнаступление будет считаться успешным, если удастся выйти к Азовскому морю.

Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин подтвердил успехи 3-й отдельной штурмовой бригады под Бахмутом. По его словам, украинские силы сейчас закрепляются на отбитых у оккупантов позициях, но противник до сих пор имеет большое преимущество по количеству личного состава, боеприпасов и авиации.

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