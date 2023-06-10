Западная техника хоть и получила повреждения, но сохранила жизнь всех своих экипажей.

В сети появилось видео ожесточенного боя украинских воинов с оккупантами, во время которого ВСУ потеряли танк Leopard 2 и несколько БМП Брэдли.

На кадрах виден фрагмент боя на Запорожском направлении. Несмотря на потерю нескольких единиц техники, воины помогли друг другу выбраться и спаслись без потерь среди личного состава.

В комментарии изданию "РИА-Мелитополь" воин позывным "Чех" отметил, что во время того боя ВСУ отработали "на 110%". Россияне понесли огромные потери, их рации "трещали, кричали, матерились и плакали".

"Затем мы пошли вперед при поддержке Леопардов и Брэдли. И тут две новости: плохие в том, что потеряли пару Bradley - сначала их мины сработали, потом и ПТУРы (противотанковые управляемые ракеты - ред.) подтянулись и достали таки г*ди. Хорошие новости: отличная техника личный состав сохранила, удалось выйти из этой х*рни практически без потерь. Техника такое-заберем обратно с процентами. Да и свою отремонтируем", - сказал "Чех".

Потеря западной техники

Ранее эксперт BILD Юлиан Репке приписал одной из бригад ВСУ потерю нескольких танков Leopard 2 и более десятка БМП Bradley в ходе боев на Запорожском направлении. Данные военного обозревателя не подтверждены, а россияне активно тиражируют вокруг этих слухов собственные фейки, преувеличивая потери ВСУ в технике.

Впоследствии главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус ("Магура") записал отдельное обращение к гражданам по поводу событий на фронте на фоне слухов о потере западной техники.

Он призвал пользователей сохранять режим "тишины". "Лучше просто помолчите, чтобы потом не пришлось извиняться", - обратился Маркус. Свое видео боец подписал коротко: "Не раскручивайте российскую ИПСО". Каких-либо других подробностей он не стал озвучивать.

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