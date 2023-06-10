При этом российские оккупанты отступают и несут большие потери из-за собственных минных полей.

За последние двое суток значительные украинские операции проводились в нескольких секторах восточной и южной Украины.

Об этом говорится в отчете британской разведки. "На некоторых участках ВСУ, вероятно, добились значительного прогресса и прорвали первую линию российской обороны. В других районах украинский прогресс был медленнее", - указали аналитики.

При этом, в британской разведке отметили, что действия российских оккупантов действия неоднозначны. Некоторые подразделения, вероятно, проводят маневренные оборонительные операции, в то время как другие в некотором беспорядке покидали свои позиции на фоне участившихсся сообщений о потерях российских войск при отступлении из-за своих же минных полей.

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"Российские ВВС проявляли необычайную активность над югом Украины, где воздушное пространство более безопасно для оккупантов, чем в других частях страны. Однако остается неясным, были ли эффективными тактические авиаудары", - отметили аналитики.

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