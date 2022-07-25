В частности, украинские военные применили беспилотник Bayraktar TB2.

Военные Вооруженных сил Украины повредили российский катер "Раптор".

Об этом сообщил спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

"Катер П-275 типа "Раптор" оккупантов поврежден с помощью Bayraktar TB2 и эвакуирован в один из подконтрольных портов РФ", - написал он.

"Пробоина под брезентом, но, судя по общему виду катера, ремонтировать им придется очень долго", - добавил Братчук.

Напомним, сегодня стало известно, что вооруженные силы Украины на Херсонском направлении уничтожили командно-наблюдательный пункт Росгвардии, который пытался проводить контрнаступление.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине украинские военнослужащие уничтожили еще один БПЛА российской армии – хваленый российской пропагандой беспилотный летательный аппарат ZALA.

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