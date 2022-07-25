Военные Вооруженных сил Украины повредили российский катер "Раптор".
Об этом сообщил спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram.
"Катер П-275 типа "Раптор" оккупантов поврежден с помощью Bayraktar TB2 и эвакуирован в один из подконтрольных портов РФ", - написал он.
"Пробоина под брезентом, но, судя по общему виду катера, ремонтировать им придется очень долго", - добавил Братчук.
Напомним, сегодня стало известно, что вооруженные силы Украины на Херсонском направлении уничтожили командно-наблюдательный пункт Росгвардии, который пытался проводить контрнаступление.
Ранее сообщалось, что на Харьковщине украинские военнослужащие уничтожили еще один БПЛА российской армии – хваленый российской пропагандой беспилотный летательный аппарат ZALA.