По результатам операции оккупанты отступили на свои позиции - на крайний рубеж обороны.

Вооруженные силы Украины на Херсонском направлении уничтожили командно-наблюдательный пункт Росгвардии, которая пыталась проводить контрнаступление.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Мы не стоим на месте, мы продвигаемся... В то же время именно результаты информационной нестабильности у некоторых лиц откликнулись вчера таким контрнаступлением, которое в Бориславском районе оккупанты попытались в двух направлениях предпринять, но не имели успеха, и наши позиции остались укрепленными, прочными. Мы продолжаем свою работу, а они отступили на свои позиции, на тот крайний рубеж обороны, который они обустроили и укрепились там железобетонными конструкциями", - рассказала Гуменюк.

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Россияне по-прежнему сосредоточились на захвате Донбасса. Хотя британская разведка замечает, что сейчас противник ведет маломасштабные наступления с "минимальными" успехами.

24 июля враг совершил ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к югу от Бахмута, ограничены наземные атаки в Херсонской области.

По данным Института изучения войны, российские войска надеются закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища. Предыдущие попытки россиян продвинуться с юга от Бахмута были в значительной степени остановлены водными особенностями в районе Светлодарска.

Институт изучения войны пишет, что за последнюю неделю ВСУ повредили все три контролируемых Россией моста, которые ведут в Херсон.

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