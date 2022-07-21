В Черном море по состоянию на четверг, 21 июля, российские оккупанты держат в готовности к нанесению ракетных ударов три носителя крылатых ракет "Калибр".
В Средиземном море находятся пять носителей "Калибров" противника и два ракетных крейсера, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.
"...В Азовском море шесть (вражеских - Ред.) кораблей и катеров", - добавили в ВМС.
По состоянию на 18 июля в Черном море на боевом дежурстве находились два вражеских носителя "Калибров". В Средиземном море находились два вражеских носителя этих боеприпасов и два ракетных крейсера.
Напомним, РФ вторглась в Украину рано утром 24 февраля, а также начала обстреливать украинскую территорию с кораблей.
18 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что российски оккупанты выпустили по украинской территории более трех тысяч ракет.
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