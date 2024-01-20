Противник потерял четыре артиллерийских средства.

За прошедшие сутки, 19 января, авиация Вооруженных сил Украины нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, бойцы из подразделений ракетных войск поразили 4 артиллерийских средства противника.

В то же время оккупационные войска нанесли 1 ракетный и 23 авиационных удара, совершили 59 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах. Кроме того, они снова атаковали Украину дронами "Shahed-136/131". Силы ПВО сбили четыре БПЛА из семи.

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"Авиационным ударам подверглись: Авдеевка, Орловка и Новомихайловка Донецкой области. Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей" - добавили в ведомстве.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера на фронте между украинскими защитниками и российскими оккупантами произошло 103 боевых столкновений.

Согласно прогнозу американских аналитиков из ISW, российские захватчики, вероятно, предпочтут локальные наступления по всей линии фронта в Украине. Это нужно чтобы заставить Силы обороны Украины использовать резервы для обороны.

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