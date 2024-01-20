Противник хочет заставить ВСУ потерять резервы, которые хранятся для собственного контрнаступления.

Российские захватчики, вероятно, предпочтут локальные наступления по всей линии фронта в Украине. Это нужно чтобы заставить Силы обороны Украины использовать резервы для обороны.

Как сообщает ISW, сразу несколько украинских спикеров заявляют об усилении штурмов на Купянско-Лиманском и Бахмутском направлениях. По словам других источников, Россия готовится к более масштабным действиям на Лиманском направлении. Это неоднократно подтверждали и российские источники.

По мнению аналитиков, оккупанты в своих локальных операциях не удастся достигать значительных территориальных успехов, чтобы заставить ВСУ тратить ценные ресурсы на оборону. Однако сами украинские войска не смогут рационально использовать технику и личный состав, отбивая штурма врага, которые имеют целью не дать им это сделать.

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Эксперты ISW предупреждают, что ВСУ рискуют потратить ресурсы, которые командование хранило для собственных контрнаступательных операций в попытках остановить атаки РФ и, вероятно, при этом теряя позиции.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, враг очень активизировал именно боевую авиацию на Авдеевском направлении и пытается разбить наши оборонительные позиции.

За прошедшие сутки, 19 января, на фронте между украинскими защитниками и российскими оккупантами произошло 103 боевых столкновений.

В FT предупреждают, что летом Россия может пойти в масштабное наступление, под угрозой четыре области.

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