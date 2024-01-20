Оккупационные войска пытались штурмовать на 8 направлениях фронта.

За прошедшие сутки, 19 января, на фронте между украинскими защитниками и российскими оккупантами произошло 103 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении ВСУ отбили 12 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестово Харьковской области.

В то же время на Лиманском направлении наши войска сдержали 10 атак захватчиков возле Тернов, Ямполовки, Верхнекаменского Донецкой области и еще 15 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области. На Бахмутском направлении враг совершил 4 атаки вблизи Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области, но успеха также не имел.

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"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 14 атак захватчиков в районе Авдеевки и еще 19 атак южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области", - рассказали в Генштабе.

На Марьинском направлении бои велись возле Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там наши защитники отбили 12 атак, а также еще один штурм - южнее Золотой Нивы Донецкой области на Шахтерском направлении.

На Запорожском направлении ВСУ отбили 3 атаки оккупантов западнее Вербового. На Херсонском направлении противник совершил 10 безуспешных штурмов позиций наших войск.

Война в Украине - последние новости

В CNN писали, что война в Украине продлится от 2 до 5 лет, но без помощи США перспективы плохие.

FT считает, что Украина потеряла надежду на скорую победу в войне с Россией и теперь готовится к длительной войне. 2024-й станет годом стратегической украинской обороны без попыток значительного наступления. Он возможен в 2025-м

Российские источники, в том числе в Минобороны РФ заявили, что оккупанты захватили населенный пункт Веселое на северо-восток от Бахмута.

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