Также оккупанты могут вновь попытаться пойти на Киев и Харьков.

Россия может планировать новое масштабное наступление уже этим летом. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванных украинских силовиков, которые говорили на условиях анонимности.

Они предполагают, что целью нового наступления захватчиков станет захват оставшихся территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые Москва попыталась аннексировать осенью 2022 года. Также они не исключают попытки захватить Харьков или Киев.

В недавно рассекреченной оценке разведки США говорится, что цель диктатора Путина захватить Украину и подчинить людей остается неизменной. "Это объясняет, почему Россия продолжает свои наступательные операции на востоке Украины по нескольким направлениям, особенно вокруг Авдеевки, а также в направлении Лимана и Купянска на северо-востоке", - говорится в документе.

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По словам официальных лиц, поставки артснарядов и ракет от Северной Кореи, а также увеличение производства оружия и боеприпасов с помощью китайских чипов, поставили Россию в лучшее положение, чем то, в котором она находилась после битвы при Бахмуте.

"Очевидно, что обеим сторонам сложно задействовать, обучать и поддерживать вооруженные силы. Ни один из них не способен создать и использовать численное превосходство", - считает научный сотрудник Украинского национального института стратегических исследований Николай Белесков.

Ситуация на фронте: последние новости

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабной войны РФ уже потеряла 374 520 своих солдат.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" - бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что войска РФ на этом направлении увеличили активность боевой авиации и количество штурмовых и наступательных действий.

В Объединенном координационном пресс-центре Сил обороны юга говорят, что оккупанты идут в "бессмысленные штурмы" на левом берегу Херсонской области, теряя людей и технику.

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