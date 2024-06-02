Украинские командиры ожидают, что с усилением мобилизации проблема подготовки только усугубится.

Украина готовится мобилизовать десятки тысяч мужчин для решения проблемы критической нехватки солдат, но украинские командиры на местах ожидают, что большинство новых войск прибудут с плохой подготовкой, пишет The Washington Post.

Отмечается, что украинские командиры уже давно жалуются на неудовлетворительную подготовку новобранцев в учебных центрах. Но в условиях наступления России эти постоянные жалобы являются напоминанием о том, что недавно принятый закон о мобилизации является лишь одним из шагов в решении кадровых проблем армии.

До притока призывников по новому закону еще несколько месяцев. Тем временем командиры передислоцируют солдат с тыловых позиций в боевые подразделения вблизи фронта. В прошлом месяце президент Владимир Зеленский также подписал закон, который позволяет некоторым заключенным присоединиться к армии.

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Откуда бы ни прибывали новые солдаты, украинские полевые командиры говорят, что из-за недостаточной подготовки их часто приходится неделями обучать базовым навыкам, например, стрельбе.

"У нас были ребята, которые даже не знали, как разобрать и собрать пистолет... Мы просто тратим много времени на базовую подготовку... Если, не дай Бог, будет прорыв под Часов Яром, и мы получим новую пехоту, которая не знает элементарных вещей, их отправят туда просто умирать", - рассказал The Washington Post 28-летний заместитель командира батальона 93-й механизированной бригады Шмидт.

Журналисты подчеркивают, что в условиях, когда киевские силы критически недоукомплектованы и теряют позиции, неспособность обеспечить надлежащую базовую подготовку солдат подчеркивает ужасную ситуацию, в которой оказались ВСУ более чем через два года после вторжения Москвы.

По словам солдат, Россия достигла успехов в этом году в значительной степени потому, что украинские военные не имеют достаточного количества войск для защиты от непрекращающихся нападений, а правительство не спешит активизировать свои мобилизационные усилия.

Командиры фронтовых подразделений приветствуют любое новое подкрепление. Но, по словам командиров, многие из этих передислоцированных военнослужащих выглядят плохо подготовленными, несмотря на то, что многие из них служили в армии с начала российского вторжения более двух лет назад, хотя и далеко от поля боя.

Проблема подготовительных центров

В разведывательном подразделении 42-й механизированной бригады, которая недавно была передислоцирована на северо-восток Харьковской области для защиты от нового российского наступления, многие разведчики были только что переведены из тыловых ролей и имели всего две недели подготовки перед отправкой в бой, чтобы выполнять задачи, которые порой требуют пробираться в тылу врага.

То, чему учат в украинских учебных центрах, полная ерунда. Всему надо учиться на месте, подчеркнул 32-летний солдат подразделения с позывным "Чирва".

Офицер, который провел больше года, обучая новых солдат на одном из украинских полигонов, рассказал, что в учебных центрах не хватает боеприпасов советского калибра, потому что их хранят для войск на поле боя. Это означает, что новобранцы получают мало опыта стрельбы боевыми патронами. По словам офицера, учебный центр получил лишь 20 патронов на человека. "У нас нет надлежащей системы подготовки", - добавил офицер, добавив, что Украина нуждается в том, чтобы ее инструкторы учились у тренеров НАТО, чтобы сократить стандартную двухмесячную базовую подготовку до одного месяца.

Авторы статьи отмечают, что также приоритетной задачей Генерального штаба Украины на сегодня является обеспечение подготовки новобранцев за рубежом.

В то же время перспектива быть отправленным на опасные фронтовые позиции без надлежащей подготовки является основной причиной, почему многие украинские мужчины боятся призыва в армию. Несмотря на то, что отдельные бригады вкладывают средства в рекламу для привлечения новобранцев, те, кто призывается, могут не попасть в желаемую бригаду.

Сержант, которого обычно отправляют в учебные центры для отбора солдат для своего батальона, который говорил на условиях анонимности, заметил, что некоторые штурмовые бригады могут заставлять личный состав жить практически полный рабочий день возле учебных центров, чтобы быстро перехватить самых молодых, самых сильных и самых мотивированных мужчин.

По словам сержанта, некоторые новобранцы считаются физически здоровыми, несмотря на то, что им больше 50 лет и они имеют проблемы с коленями и спиной, а это означает, что им будет трудно преодолевать километры с рюкзаком и оружием. Некоторые бригады все равно получают приказ забирать таких мужчин.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине мобилизация усилилась после одобрения и вступления в действие нового закона. Проголосованный Верховной Рады закон позволяет некоторые изменения в старый закон о мобилизации и о военном положении и тому подобное.

Также Зеленский заявил, что понимает мужчин, которые не хотят воевать, но подчеркнул необходимость мобилизации. Он признал, что "после двух с половиной лет войны, конечно, это несколько иная энергия". Зеленский отметил, что понимает тех мужчин, которые не хотят воевать, но честно заметил, вспомнив тех, кто уже воюет, мобилизация необходима.

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