Нехватка рабочей силы становится главной проблемой для бизнеса.

Мобилизация в Украине, которая затронула в том числе сотрудников производств и бизнеса, привела в вымыванию кадров из украинской экономики.

Издание Bloomberg пишет, что новый закон о мобилизации призван пополнить ряды ВСУ, но нехватка трудоспособных мужчин и женщин становится бременем для больших и малых предприятий, а уровень рабочей силы, по мнению экспертов, очень сильно сократился по сравнению с довоенным уровнем. Так, заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук заявил, что падение объемов производства связано с сокращением численности рабочей силы по сравнению с 2021 годом. Помимо того, что более чем 6 миллионов человек бежали от войны, вакуум усугубился из-за мужчин, которые работают в тени, что избежать призыва.

Проблема будет только усугубляться, поскольку вторжение РФ продолжается и Киеву приходится заполнять брешь, оставленную миллионами людей, которые либо бежали из страны, либо присоединились к армии, либо пали в бою. Пока украинские военные пытаются удержать оборону, экономика страны, потерявшая четверть своего производства, рискует еще больше ослабнуть из-за нехватки рабочей силы.

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Рост зарплат

Результатом нехватки рабочей силы стал резкий рост зарплат, поскольку работодатели пытаются удержать оставшихся сотрудников. Инфляция снизилась почти до 3% по сравнению с 27% на пике после вторжения и на этом фоне НБУ ожидает, что зарплаты в следующем году превысят довоенный уровень.

Владимир Ланда, старший экономист киевского Центра экономических стратегий, говорит, что правительство должно следить за потребностями бизнеса даже в то время, когда укрепляет ВСУ.

"Причина проста: Украина не имеет достаточно средств для значительного увеличения численности своих войск", - сказал Ланда.

Законодательство о мобилизации дает предприятиям, считающимся ключевыми для экономики, возможность резервировать до 50% сотрудников, которые подлежат призыву. Но проблему ощущают и простые украинцы.

Киевский метрополитен заявил, что сократит число поездов из-за "значительного дефицита" работников, который будет усугубляться. Николаев уже сократил автобусные рейсы из-за мобилизации водителей.

Илларион Саук, совладелец нескольких ресторанов в Киеве, назвал кадровый вопрос первым в списке проблем. В частности, речь идет о работниках кухни и уборщиках, чем зачастую занимались женщины, многие из которых выехали за границу. Другая проблема - призыв в армию, из-за которого штат сократился примерно на десятую часть. По его словам, многие мужчины не решаются работать вдали от дома, опасаясь призыва.

Работа в "тени"

Юлия Кузенкова, руководитель проектов киевского рекрутингового агентства Resorcer, говорит, что фирмы все чаще нанимают сотрудников-мужчин в качестве подрядчиков или продавцов, поскольку многие из них не хотят выполнять требование об обновлении личных данных в ТЦК. По ее словам, многие компании также нанимают женщин на работу, которую раньше выполняли мужчины.

"Компании сосредотачиваются либо на обучении и развитии уже имеющегося персонала, либо на найме студентов", - отметила Кузенкова. "Они формируют свой кадровый резерв".

Мобилизация в Украине - послдение новости

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что через "Резерв+" данные обновили уже 1,2 миллиона человек.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине мобилизация усилилась после вступления в силу нового закона.

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