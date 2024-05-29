Обязательно должно быть согласие обеих сторон - и осужденного, и командира части.

В мае в Украине вступил в силу закон, который дает право осужденным на мобилизацию, и за несколько недель уже более 600 заключенных присоединились к рядам ВСУ. Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, которая курирует систему уголовно-исполнительной службы, рассказала в интервью "Громадському", как происходит процесс и какие бывают нюансы при мобилизации заключенных.

Как именно проходит процесс мобилизации

По словам Высоцкой, после того, как осужденный написал заявление, администрация учреждения проверяет соответствие материалов дела - нет ли исключения по статье, и отказывает тем, кто не может по закону принять участие в этой процедуре. Это первая проверка.

Далее дается предварительное медицинское заключение - есть ли несовместимые со службой диагнозы, чтобы военно-врачебная комиссия не выполняла лишней работы.

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Затем с осужденными знакомятся командиры воинских частей, которые уже дают свое согласие или несогласие брать в подразделение того или иного человека.

"Командир рассказывает, чем занимается его подразделение. Осужденные, соответственно, рассказывают о себе: что они натворили, что у них с опытом, какая на сегодня мотивация и так далее. Здесь две стороны осторожно присматриваются друг к другу. А потом командиры или дают согласие и предлагают людей в свое подразделение, или отказываются", - рассказала она.

После этого работает комиссия при администрации, в которую входят командиры и ТЦК - там формируется предварительное согласие администрации. Ее могут провести физически или онлайн.

Затем по каждому осужденному передаются материалы в суд, а уже оттуда ожидается решение.

Часто ли процесс мобилизации срывается

По словам Высоцкой, бывают случаи отказа на разных этапах.

"Или статья осужденного не соответствует закону; или ВВК объективно говорит, что человек не сможет служить по состоянию здоровья. Да и командиры могут решить, что человек будет мешать или приносить больше вреда, чем пользы... Это очень субъективно - зависит от каждого конкретного случая", - сказала она.

Что бывает, если ВВК дает согласие, а командиру человек не подходит

Если с первого раза найти подразделение не получилось, начинаются следующие переговоры, говорит представитель Минюста.

"Минобороны определило немалое количество подразделений, которые с нами сотрудничают - их несколько десятков, поэтому это не является проблемой. Но согласие командира прописано в законе. Пока его нет - человек остается заключенным", - отметила она.

Она также подчеркнула, что закон очень четкий, и в нем мало возможных отклонений. Поэтому если нет добровольного заявления или кто-то из участников сомневается в такой добровольности, к примеру суд, - тогда будет отказ.

Также на вопрос, заключенные по каким статьям чаще всего желают служить, Высоцкая не смогла дать ответ, отметив, что "речь идет о больших коллективах по 500-600 человек в одном учреждении", - и у Минюста нет времени заниматься такими деталями.

Мобилизация заключенных - новости

Ранее в Минюсте рассказали, что количество желающих присоединиться к Вооруженным силам среди украинских заключенных растет. Отмечается, что сейчас от осужденных, готовых вступить в ряды ВСУ, получено уже более 4000 заявлений.

Также в Минюсте подчеркнули, что есть часть людей, которые ранее не планировали мобилизоваться, но сейчас видят, что это все реально, - и тоже изъявляют желание идти в ряды ВСУ.

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