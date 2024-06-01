'Все мы люди': Зеленский заявил, что понимает украинцев, которые не хотят воевать

В то же время он подчеркнул, что мобилизация необходима, учитывая то, что на фронте некоторые подразделения воюют без ротаций с 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский понимает мужчин, которые не хотят воевать, но подчеркнул необходимость мобилизации.

Об этом он заявил в интервью The Guardian. Как отмечает издание, во внутреннем плане для Зеленского сейчас самый сложный вопрос - мобилизация. Сотни тысяч украинцев добровольно ушли на фронт на первых этапах войны, но этот запас кадров в основном исчерпан.

Услышав вопрос о мобилизации, Зеленский "нахмурился и стал более формальным, чем во время других моментов интервью. Он вспомнил историю украинки, которую он встретил в Португалии накануне. Женщина рассказала ему, как ее муж погиб на фронте, и спросила его, что будет теперь, когда так мало патриотических добровольцев, чем в первые дни войны.

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"Я ей откровенно сказал: "Мы должны сделать все, чтобы как можно скорее закончилась война. И мне очень жаль, что вы потеряли мужа. Он герой, и он точно герой не только для вас, но и для всех нас. Но мы не можем сказать, что только сначала были патриоты. Потому что если патриотов на передовой больше нет, то почему Путин нас до сих пор не оккупировал и не уравнял нас окончательно?" - сказал Зеленский.

Он признал, что "после двух с половиной лет войны, конечно, это несколько иная энергия". Зеленский отметил, что понимает тех мужчин, которые не хотят воевать, но честно заметил, вспомнив тех, кто уже воюет, мобилизация необходима.

"Иногда бывают случаи, о которых вы упомянули. Некоторые люди не хотят участвовать в войне. Кто-то боится. И я думаю, что они люди. Все мы люди. Но не скажешь, что сейчас все бегут, а раньше не бежали. Нет, это не так", - сказал он.

Издание отмечает, что это был "длинный и продуманный ответ, но он оставил без ответа сложный вопрос о том, сколько еще Украина сможет воевать с армией, которая все чаще состоит из мобилизованных войск, а не из добровольцев".

Мобилизация в Украине

29 мая спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что через "Резерв+" свои данные обновили уже 1 млн 200 тыс. человек.

28 мая заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что украинцы могут обновить свои учетные данные через мобильное приложение "Резерв+", но получить повестку через него - нет.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине мобилизация усилилась после вступления в силу нового закона.

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