С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 147 470 оккупантов.

Украинские воины из 72 ОМБр им. Черных Запорожцев отработали по колонне бронетехники россиян. Бой состоялся на Угледарском направлении.

На видео, опубликованном бригадой, видно, что колонна танков двинулась, вероятно в целях эвакуации, к разбитой технике. Однако оккупантам не повезло - уже на пути к товарищам они один за другим попадали под огонь.

По меньшей мере одна единица бронетехники врага взорвалась уже возле поврежденного танка. Оккупантам, которым удалось выжить, пришлось бежать через поле на своих "двух".

Видео дня

Потери РФ в Украине - актуальное

Российская армия продолжает нести большие потери в боях с ВСУ. Причины резкого роста потерь врага две - некачественный мобилизационный ресурс и дефицит техники, пояснил эксперт Александр Коваленко.

Тем не менее Кремль продолжает бросать в бой неподготовленное "мясо". Очередным фиаско завершилась попытка противника штурмовать ВСУ в районе Угледара.

Британская разведка недавно писала о 200 тысячах "обезвреженных" россиян в войне с Украиной, из которых 60 тысяч - ликвидированы.

В разведке НАТО уточнили, что на фоне нового масштабного наступления РФ теряет на каждые 90 квадратных метров захваченной территории до 2 тысяч военных. Чем закончился один из таких штурмов - показал Пригожин: "вагнеровец" выложил в сеть фото с горой трупов своих наемников.

Потери в технике РФ тоже большие. По подсчетам IISS, с 24 февраля Россия потеряла около 50% своего довоенного парка современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М. Кроме того, враг существенно истощил свои запасы крылатых ракет, потери понесла и российская авиация.

В сети появились подтверждения очередного уничтожения российского "Солнцепека", уникальной РЭБ-станции "Палантин" и танков "Прорыв", которыми гордится российский ОПК.

Вас также могут заинтересовать новости: